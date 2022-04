Caves Ouvertes – Champagne Charbonnier et Fils Dizy, 26 mai 2022, Dizy.

Caves Ouvertes – Champagne Charbonnier et Fils Champagne Charbonnier et Fils 679 route de Reims Dizy

2022-05-26 09:30:00 – 2022-05-26 19:30:00 Champagne Charbonnier et Fils 679 route de Reims

Dizy Marne

Visite des caves et du pressoir. Explication sur l’élaboration du Champagne et des Vendanges. Possibilité de Dégustation de jus de raisin.

Visit of the cellars et the press. Explanation of the champagne making process and the Harvest. Possibility of Grapppe Juice Tasting.

Champagne Charbonnier et Fils 679 route de Reims Dizy

dernière mise à jour : 2022-04-15 par