CAVEAU DE LA HUCHETTE QUINTET JARDIN D’ALBERTAS – BOUC BEL AIR Bouc Bel Air, jeudi 4 juillet 2024.

Les magnifiques jardins d’Albertas de Bouc Bel Air accueilleront des stars sous les étoiles et sur les 2 scènes : Séguiran et des Tritons.Exceptionnel ? Non, unique !Vous aimez les jardins d’exception, vous aimeriez débuter par un grignotage gourmand avec un panel de Food Trucks, confortablement attablés, le tout « ambiancé jazz ». Et surtout, vous aimeriez continuer la soirée en écoutant du jazz avec des têtes d’affiche internationales, confortablement assis. Ouverture des portes : 18h19h à 20h30 – Scène Séguiran : Le caveau de la Huchette & Ronald Baker, filiation artistique et osmose musicale entre deux pères et deux fils dans l’esprit Lionel Hampton et Illinois Jacquet. En Guest star, le trompettiste Ronald Baker

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-07-04 à 19:00

Réservez votre billet ici

JARDIN D’ALBERTAS – BOUC BEL AIR AVENUE DE LA CROIX D’OR 13320 Bouc Bel Air 13