Causeries paysannes Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 13:30 – 14:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite.

Venez découvrir deux témoignages singuliers d’un éleveur et de maraîchères de la région. Samedi 13 avril 2024 de 11h30 à 12h :Grégoire Minday, éleveur de vache nantaise à Notre-Dame-des-Landes.Après un parcours chaotique entre petits boulots et prison, Grégoire Minday rejoint en 2014 le mouvement de lutte contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, sans jamais imaginer alors qu’il y resterait. Dix ans après, le jeune militant est devenu papa de trois enfants et un paysan épanoui. de 13h30 à 14h :Les Landes Fertiles, ferme maraîchère coopérative.Derrière la ferme maraîchère des Landes Fertiles située à Corcoué-sur-Logne, au sud de Nantes, se cache un joli projet coopératif issu d’une envie collective de cuisiniers et cuisinières, barmen et barmaids, maraîchers et maraîchères, de se réapproprier leur alimentation et créer une chaîne continue de valeurs de la terre à l’assiette : la coopérative Commun’île (le Bar’île, le Wattignies, le Labo Diva). Dans le cadre de Mo Low (du 11 au 15 avril 2024) Organisateurs : Stereolux & Les Bouillonnantes #AGENDACLIMAT

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org