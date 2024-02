Causerie philo « Le corps » Médiathèque Le Polyèdre Bazas, vendredi 16 février 2024.

Causerie philo « Le corps » Médiathèque Le Polyèdre Bazas Gironde

Le corps doit-il être dominé ? La tradition philosophique se méfie souvent du corps, source supposée de tous les vices, vestige d’animalité à maîtriser et à dominer. Mais que se passerait-il si au contraire on se mettait à son école ? Une causerie de Nolwen Pétoin, professeure de philosophie.

Le corps doit-il être dominé ? La tradition philosophique se méfie souvent du corps, source supposée de tous les vices, vestige d’animalité à maîtriser et à dominer. Mais que se passerait-il si au contraire on se mettait à son école ? Une causerie de Nolwen Pétoin, professeure de philosophie. .

Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine polyedre@ville-bazas.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16 21:00:00



L’événement Causerie philo « Le corps » Bazas a été mis à jour le 2024-01-26 par OT du Bazadais