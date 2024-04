Causerie l’autonomie en énergie dans l’habitat La Pimenterie Saint-Point, jeudi 25 avril 2024.

Causerie l’autonomie en énergie dans l’habitat La Pimenterie Saint-Point Saône-et-Loire

Cette présentation commence par une approche pratique des consommations d’énergie domestiques, puis donne une vision globale des différents types d’installations que l’on peut faire chez soi (solaire, éolien, poêle à bois, etc), les contraintes et avantages de chacune, les enjeux et les solutions low-tech pour faire soi-même.

Notions abordées

· Les différents types de consommations domestiques

· Les solutions de production

· Initiation au dimensionnement

En partenariat avec l’Institut de Tramayes EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:30:00

fin : 2024-04-25

La Pimenterie 1789 Route du Lac

Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Causerie l’autonomie en énergie dans l’habitat Saint-Point a été mis à jour le 2024-03-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)