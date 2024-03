Causerie La Légende d’Odinette Thermes de Préchacq-les-Bains Préchacq-les-Bains, mercredi 15 mai 2024.

Jean-Pierre vous présentera la légende dite d'Odinette, la petite reine. Sous Charles VI, une fillette (Odinette de Champdivers) aurait, pour distraire le roi, inventé les jeux de cartes. Certes c'est une légende, et pourtant Odinette a bien existé et elle fut la maîtresse de Charles VI.

Jean-Pierre vous présentera cette légende dite d’Odinette, la petite reine. Sous Charles VI dit le roi fou, une fillette (Odinette de Champdivers) aurait, pour distraire le roi, inventé les jeux de cartes. Certes c’est une légende, et pourtant Odinette a bien existé et elle fut la maîtresse de Charles VI. C’est une légende passionnante. .

2024-05-15 18:00:00

