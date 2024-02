Causerie du campus : la radio est-elle sourde aux voix des femmes ? Médiathèque Grand M Toulouse, jeudi 4 avril 2024.

Causerie du campus : la radio est-elle sourde aux voix des femmes ? Conférence de Déborah Gay, Maître de conférence en Sciences de l’information et de la communication, au LERASS Jeudi 4 avril, 18h00 Médiathèque Grand M

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T18:00:00+02:00 – 2024-04-04T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T18:00:00+02:00 – 2024-04-04T20:00:00+02:00

Jeudi 4 avril à 18h

Conférence

Déborah Gay est Maître de conférence en Sciences de l’information et de la communication, au LERASS (Université de Toulouse Jean-Jaurès). Elle enseigne et fait de la recherche sur les productions des industries culturelles (séries télévisées, radio…) au prisme du genre. Sa recherche actuelle porte sur les questions de mansplaining* et de manterrupting** à la radio. Sa thèse, soutenue en 2019, s’intéresse aux enjeux de genre et de représentation des minorités dans les fictions, ainsi que sur la notion d’innovation (et de la place des femmes en son sein) dans les webséries.

* Le mansplaining est un concept féministe né dans les années 2010 qui désigne une situation dans laquelle un homme explique à une femme quelque chose qu’elle sait déjà, voire dont elle est experte, souvent sur un ton paternaliste ou condescendant.

** Le manterrupting est un néologisme féministe américain qui désigne le comportement consistant, pour un homme, à couper la parole à une femme lors de discussions ou de débats en raison du genre de son interlocutrice.

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/causerie-du-campus-la-radio-est-elle-sourde-aux-voix-des-femmes/ »}]

Conférence Tout public