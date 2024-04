Causerie: Anne Guillou: L’Eglise en Bretagne, de l’apogée au délitement à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien, dimanche 7 avril 2024.

Causerie: Anne Guillou: L’Eglise en Bretagne, de l’apogée au délitement à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien Finistère

On dit que Dieu a trouvé en Bretagne, et particulièrement en Léon, un terreau favorable aux vocations religieuses et sacerdotales. Dans les années 1950-1960, la pratique religieuse était quasi unanime dans le pays. Chaque année, l’ appel divin touchait quelques garçons et quelques filles de onze ans qui allaient rejoindre le petit séminaire ou le juvénat, où s’affermissait leur engagement.

Anne Guillou viendra présenter son livre VOCATIONS L’Église en Bretagne, de l’apogée au délitement .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 18:00:00

fin : 2024-04-07

Lieu-dit Restidiou Braz

Berrien 29690 Finistère Bretagne lautrerive@planeterre.fr

L’événement Causerie: Anne Guillou: L’Eglise en Bretagne, de l’apogée au délitement à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2024-03-27 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ