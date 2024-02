Cathédrale de Lumière Star and stone a kind of love … some say Festival Normandie Impressionniste Rouen, dimanche 1 septembre 2024.

Cathédrale de Lumière Star and stone a kind of love … some say Festival Normandie Impressionniste Rouen Seine-Maritime

Lorsque l’un des plus grands artistes de notre temps rencontre la cathédrale de Rouen, le rendez-vous est historique !

À l’occasion de Cathédrale de Lumière, la Métropole Rouen Normandie et le festival Normandie Impressionniste confient au plasticien et metteur en scène américain Robert Wilson la création de la nouvelle œuvre audiovisuelle projetée sur la façade du monument immortalisé par Monet.

Bob Wilson est un génie de la lumière. Il a travaillé avec les plus grandes stars, de Jessye Norman à Willem Dafoe et Marina Abramović. Dès la fin des années 1960, il est reconnu comme l’un des chefs de file du théâtre d’avant-garde new-yorkais et est, aujourd’hui, présent sur toutes les grandes scènes lyriques et théâtrales du monde.

Avec sa création rouennaise, il confronte son univers abstrait à un édifice solide et s’empare de l’histoire d’une ville qui a souffert, créant des images fortes d’où émergent la vulnérabilité et la beauté de l’existence humaine. Portée par la voix d’Isabelle Huppert et la poésie de Maya Angelou, cette installation audiovisuelle monumentale est un rendez-vous artistique à ne pas manquer.

En partenariat avec la Métropole Rouen Normandie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 21:30:00

fin : 2024-09-28

place de la cathédrale

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

