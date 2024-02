« CATHARES » TOULOUSE DANS LA CROISADE Toulouse, vendredi 5 avril 2024.

« CATHARES » TOULOUSE DANS LA CROISADE Toulouse Haute-Garonne

« Cathares », croisade, châteaux, inquisition, bûchers… autant de termes et d’images qui sont associés à la croisade contre les Albigeois (1209-1229). Ne manquez pas ce rendez-vous avec l’histoire de Toulouse et de l’Occitanie !

Cette exposition inédite, conçue par le Musée Saint-Raymond, présente les événements et rebondissements qui ont émaillé la croisade contre les Albigeois mais aussi la question de l’hérésie dite cathare , autour des débats qui animent actuellement la communauté des historiens.

Près de 300 objets sont exposés dans les deux sites qui accueillent l’exposition, le Musée Saint-Raymond et le Couvent des Jacobins documents d’archives exceptionnels prêtés par des institutions prestigieuses telles que la Bibliothèque nationale de France ou les Archives nationales, objets archéologiques inédits, œuvres sculptées ou peintes, matériel de reconstitution historique de qualité scientifique (costumes, armement)…

Des dispositifs sonores, numériques et interactifs enrichiront votre expérience de visite. Le dispositif ludique tout public Trobador vous invitera à composer votre propre chronique de la croisade contre les Albigeois.12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2025-01-05 18:00:00

MUSÉE SAINT-RAYMOND ET COUVENT DES JACOBINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact.saintraymond@culture.toulouse.fr

