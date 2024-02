Castera en fête Rue du Bourg Saint-Germain-d’Esteuil, vendredi 26 juillet 2024.

Castera en fête Rue du Bourg Saint-Germain-d’Esteuil Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le château Castera vous propose une journée familiale et festive avec au programme des visites thématiques, des dégustations et un espace spécialement aménagé pour les enfants avec structures gonflables et activités conduites par une animatrice.

En soirée, à partir de 19h, bal populaire avec musiciens et repas grillades avec les Eleveurs Girondins.

Informations détaillées et réservations à venir. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 14:00:00

fin : 2024-07-26 23:00:00

Rue du Bourg Château Castera

Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine chateau@castera.fr

L’événement Castera en fête Saint-Germain-d’Esteuil a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Médoc-Vignoble