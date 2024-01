THOMAS MARTY CASINO TERRAZUR Cagnes Sur Mer Catégorie d’Évènement: Cagnes-sur-Mer THOMAS MARTY CASINO TERRAZUR Cagnes Sur Mer, 19 avril 2024, Cagnes Sur Mer. Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : comment devient-on un pré-Daron ? A quel moment tu préfères le confort au style ?Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment complicado !Un spectacle d’observation où les spectateurs se reconnaîtront.Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! »

Tarif : 25.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:00 Réservez votre billet ici CASINO TERRAZUR 421 AV DE LA SANTOLINE 06800 Cagnes Sur Mer 06 Détails Catégorie d’Évènement: Cagnes-sur-Mer Autres Code postal 06800 Lieu CASINO TERRAZUR Adresse 421 AV DE LA SANTOLINE Ville Cagnes Sur Mer Departement 06 Lieu Ville CASINO TERRAZUR Cagnes Sur Mer Latitude 43.662814 Longitude 7.129494 latitude longitude 43.662814;7.129494

