LOTO DU CASINO Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île Catégories d’Évènement: L'Aiguillon-la-Presqu'île

Vendée LOTO DU CASINO Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île, 9 janvier 2024, L'Aiguillon-la-Presqu'île. L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 15:00:00

fin : 2024-01-09 16:15:00 Loto.

Loto

Distribution des cartons à partir de 14h, début du loto à 15 h. 1 carton supplémentaire pour tout déjeuner au Restaurant du Casino le jour du tirage du loto.

3 cadeaux à gagner .

Casino

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-27 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: L'Aiguillon-la-Presqu'île, Vendée Autres Code postal 85460 Lieu Casino Adresse Casino Ville L'Aiguillon-la-Presqu'île Departement Vendée Lieu Ville Casino L'Aiguillon-la-Presqu'île Latitude 46.3322183 Longitude -1.3291113 latitude longitude 46.3322183;-1.3291113

Casino L'Aiguillon-la-Presqu'île Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'aiguillon-la-presqu'ile/