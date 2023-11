Ciné-Conférence – Le tour du monde en courant Casino Joa Le Tréport, 12 avril 2024, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Un témoignage exclusif de voyage, » Une journée autour du Monde » est la projection audiovisuelle qui nous fait voyager au rythme d’une journée dans le monde. De la France à la Chine en passant par l’Afrique australe, l’Amérique latine ou la Scandinavie, Jamel Balhi nous dévoile un monde qui, à travers ses contrastes, révèle son indéniable unité. Au-delà des clivages culturels, on y dénote les ressemblances dans un monde qui se globalise à une vitesse vertigineuse. Les plus beaux paysages de la Terre créent l’admiration, comme le Salar de Uyuni en Bolivie ou encore les déserts d’Australie et la Patagonie. Le coureur a franchi les plus hauts cols du monde dans l’Himalaya, après avoir sillonné les terres sacrées du Moyen-Orient. Jamel Balhi nous fait partager, non sans humour, les difficultés de la route s’ajoutant aux joies des rencontres, au bonheur de suivre chaque jour son chemin..

2024-04-12 18:30:00 fin : 2024-04-12 . .

Casino Joa Esplanade Louis Aragon

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



An exclusive travelogue, « A Day Around the World » is an audiovisual projection that takes us on a journey around the world. From France to China, via southern Africa, Latin America and Scandinavia, Jamel Balhi reveals a world that, through its contrasts, reveals its undeniable unity. Beyond cultural divides, we see similarities in a world that is globalizing at dizzying speed. The Earth?s most beautiful landscapes, from Bolivia?s Salar de Uyuni to the deserts of Australia and Patagonia, are awe-inspiring. Jamel Balhi has climbed some of the world’s highest passes in the Himalayas, after criss-crossing the sacred lands of the Middle East. Jamel Balhi shares with us, not without a sense of humor, the difficulties of the road as well as the joys of meeting new people and following his path every day.

Exclusivo cuaderno de viaje, « Un día alrededor del mundo » es una proyección audiovisual que nos lleva de viaje alrededor del mundo. De Francia a China, pasando por el sur de África, América Latina y Escandinavia, Jamel Balhi nos descubre un mundo que, a través de sus contrastes, revela su innegable unidad. Más allá de las divisiones culturales, podemos ver las similitudes en un mundo que se globaliza a una velocidad vertiginosa. Los paisajes más bellos de la Tierra son sobrecogedores, como el Salar de Uyuni en Bolivia o los desiertos de Australia y la Patagonia. El corredor ha atravesado los puertos más altos del mundo en el Himalaya, tras cruzar las tierras sagradas de Oriente Próximo. Jamel Balhi comparte con nosotros, no sin sentido del humor, las dificultades del camino, así como las alegrías de conocer gente nueva y seguir su camino cada día.

Ein Tag um die Welt » ist ein exklusiver Reisebericht und eine audiovisuelle Projektion, die uns im Rhythmus eines Tages um die Welt reisen lässt. Von Frankreich über das südliche Afrika, Lateinamerika und Skandinavien bis nach China zeigt uns Jamel Balhi eine Welt, die durch ihre Kontraste ihre unbestreitbare Einheit offenbart. In einer Welt, die sich mit atemberaubender Geschwindigkeit globalisiert, sind über die kulturellen Unterschiede hinaus auch Gemeinsamkeiten zu erkennen. Die schönsten Landschaften der Erde, wie der Salar de Uyuni in Bolivien, die Wüsten Australiens und Patagoniens, werden von den Menschen bewundert. Der Läufer überquerte die höchsten Pässe der Welt im Himalaya, nachdem er die heiligen Länder des Nahen Ostens durchquert hatte. Jamel Balhi lässt uns nicht ohne Humor an den Schwierigkeiten des Weges teilhaben, die sich mit den Freuden der Begegnungen und dem Glück, jeden Tag seinem Weg zu folgen, verbinden.

