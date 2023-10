Ladislava Casino des faïenceries | Sarreguemines Sarreguemines, 9 avril 2024, Sarreguemines.

Ladislava Mardi 9 avril 2024, 20h00 Casino des faïenceries | Sarreguemines 10.00 €

Le Duo Ladislava nous fera découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est se mêle aux grands classiques du jazz manouche. Brassens, Montand ou encore Piaf sont réinventés, accompagnés de compositions originales.

Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui proposant un voyage de la France aux Balkans. À la (re)découverte de ces morceaux d’ici et d’ailleurs, atemporels et sans frontière.

Casino des faïenceries | Sarreguemines 4 Rue du Colonel Edouard Cazal, 57200 Sarreguemines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T22:00:00+02:00

