Casino Barrière Trouville – Loto Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer, 12 janvier 2024 20:30, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous au Casino Barrière Trouville pour un loto !

7 TIRAGES ET + DE 500€ DE LOTS A GAGNER :

Tickets de jeu*, bouteilles de champagne, points récompenses les Carré VIP Barrière…

Offre réservée aux détenteurs de la carte Le Carré VIP Barrière. Carte gratuite sur simple demande.

*sous forme de tickets de jeu ou jetons de table non négociables, non échangeables.

Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles ..

2024-01-12 20:30:00 fin : 2024-01-12 . .

Casino Barrière Trouville Place du Maréchal Foch

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



See you at the Casino Barrière Trouville for a lotto!

500€ of prize to win ! Why not try your luck ?

Free entry without reservation, subject to availability

Nos vemos en el Casino Barrière Trouville para jugar a la lotería

7 SORTEOS Y MÁS DE 500? PREMIOS EN JUEGO:

Billetes de juego*, botellas de champán, puntos de recompensa Carré VIP Barrière…

Oferta reservada a los titulares de la tarjeta Le Carré VIP Barrière. Tarjeta gratuita previa solicitud.

*en forma de entradas de juego o fichas de mesa no negociables ni canjeables.

Entrada gratuita sin reserva, sujeta a disponibilidad.

Treffen Sie sich zum Lotto im Casino Barrière Trouville!

7 ZIEHUNGEN UND ÜBER 500? PREISE ZU GEWINNEN:

Spielscheine*, Champagnerflaschen, Belohnungspunkte für die Carré VIP Barrière…

Dieses Angebot ist den Inhabern der Karte Le Carré VIP Barrière vorbehalten. Kostenlose Karte auf einfache Anfrage.

*in Form von Spieltickets oder Tischchips, die nicht verhandelbar sind und nicht umgetauscht werden können.

Freier Eintritt ohne Reservierung, im Rahmen der verfügbaren Plätze .

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Trouville