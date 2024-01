EN COUPLE CASINO BARRIERE DE MENTON Menton, 18 mai 2024, Menton.

Nous sommes un couple parfait ! Enfin sur les réseaux sociaux ! Avez-vous déjà rencontré le couple parfait ? Ces deux âmes sœurs qui s’accordent une confiance totale, les connaissez-vous ? Les avez-vous déjà rencontrées ? Ben…nous non plus ! Après avoir été sélectionnés à l’émission “Mariés au premier coup d’oeil”, Caroline et Valentin sont en couple et, pour eux, c’est un véritable carnage ! Une multitude de sketchs sur un couple pas comme les autres…ou pas. Auteurs : Marjorie Falusi – Romain Brethau Distribution : Marjorie Falusi – Romain Brethau

Tarif : 22.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-05-18 à 20:00

CASINO BARRIERE DE MENTON 2 BIS AVENUE FELIX FAURE 06500 Menton 06