Cash Savage & The Last Drinks + 1ère partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, mardi 18 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-18 20:30 –

Gratuit : non

Pilier de la musique et des communautés LGBTQI+ de Melbourne, Cash Savage a passé la dernière décennie à magnétiser son rock hanté de blues, lors de concerts légendaires et cathartiques, sans jamais tomber dans l’émotion facile. Ce qui rend l’expérience encore plus forte.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/cash-savage-last-drinks-1ere-partie