Cascabel En Plein Virage Queaux, samedi 27 juillet 2024.

Cascabel Cascabel est une invitation au cœur des musiques traditionnelles de l’Amérique latine. Des rythmes, deux voix et une instrumentation ciselée s’entremêlent pour un voyage musical, sincère et sensible. Samedi 27 juillet, 20h30 En Plein Virage Entrée libre

Cascabel est une invitation au cœur des musiques traditionnelles de l’Amérique latine. Des rythmes divers (cumbia, huapango, joropo, chacarera, cueca, zamba, etc.), deux voix féminines et une instrumentation ciselée s’entremêlent pour un voyage musical, sincère et sensible.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090333916378

Entrée libre

Bar et restauration sur place

En Plein Virage 86150 Queaux 3 route du stade Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

