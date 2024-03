CARTE BLANCHE Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art à l’université Bordeaux-Montaigne Service Culture et Patrimoine Royan, vendredi 19 avril 2024.

CARTE BLANCHE Gilles Ragot, professeur d'histoire de l'art à l'université Bordeaux-Montaigne Le service patrimoine propose à différents intervenants de présenter leur vision de la ville, au travers d'une promenade architecturale et urbaine. Vendredi 19 avril, 14h30

En 1923, Le Corbusier définit l’architecture comme « le jeu savant correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière ». Lors de la Reconstruction, Royan en offre une déclinaison unique en Europe. Au fil d’une promenade architecturale, Gilles Ragot propose une relecture de la modernité royannaise à l’aune de cette définition digne d’un plasticien autant que d’un architecte.

RDV Devant l’entrée du service Culture et Patrimoine, 1 Rue du Printemps

Service Culture et Patrimoine 1 Rue du Printemps, 17200 ROYAN

Royan Architecture

©A. Valli, Ville de Royan