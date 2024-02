Carte blanche à Isabelle Ha Eav Aix-Villemaur-Pâlis, vendredi 23 août 2024.

Du 23 au 25 août PALIS Carte blanche à Isabelle Ha Eav Le cyanotype , au Domaine du Tournefou. Pour les adultes et adolescents, animé par Isabelle Ha Eav, photographe. Vendredi et samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h. 150 € à 190 € les trois jours + tarif formation professionnelle. Isabelle Ha Eav, photographe, lauréate de la résidence Claudel au Tournefou en 2021, propose une initiation au cyanotype, procédé ancien de photographie datant du XIXe siècle. Cette émulsion photosensible réagit aux ultraviolets. Profitons donc de ces journées ensoleillées ! Par la réalisation d’un herbier et d’un tirage photo, venez découvrir une approche originale de la photographie teintée de bleu de Prusse. Possibilité d’une prise en charge au titre de la formation professionnelle (sous certaines conditions). Contact +33 (0)3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23

fin : 2024-08-25

4, rue du Tournefou

Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est secretariat.tournefou@gmail.com

