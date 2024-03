Carte blanche à Amzik • Guest : Alysce Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

De 15 à 20 euros.

Le Point Fort offre une carte blanche au groupe AmZik : porteur de passion et d’innovation, AmZik partage la scène avec des artistes invités au long d’une soirée. En guest pour cette date : Alysce !

AMZIK

[chanson kabyle]

AmZik, traduit par « Comme avant », est un groupe de musique d’expression kabyle fondé en 2015 par les frères jumeaux Nonor et Karim Belkadi, ainsi que leur ami Khireddine Kati. Il incarne la fusion entre les rythmes traditionnels et les sonorités contemporaines. Initiés par leurs reprises de chansons emblématiques de la musique kabyle sur les réseaux sociaux, ils ont conquis un public fervent. Leur premier album, Asuɣu n Temzi, est sorti en 2016, suivi en 2021 par Aṭas, suscitant un engouement encore plus vaste. Bien au-delà d’un simple groupe, AmZik est devenu un symbole de l’identité et de la culture kabyle, transmettant avec passion et modernité les traditions et les valeurs aux nouvelles générations.

ALYSCE

[chanson pop-folk]

Alice Ducoin commence la guitare dès l’enfance avec son père guitariste de jazz. Elle fréquente l’école du conservatoire régional de Paris, se passionne pour Jeff Buckley, Barbara ou Léo Ferré. Elle écrit ses premières chansons, passe ses prix, joue Bach, Villa Lobos, Takemitsu, écoute Sarah Vaughan et du blues. En 2017, elle sort un premier EP Désir de Révolte, un hommage aux adolescents qui se rebellent, et deviennent des vieux pas tout à fait sages. Ses compositions, influencées par sa culture de guitariste classique intriguent déjà les professionnels qui lui décernent le Trophée France Bleu en 2017 (prix du jury, du public et prix SACEM), l’invitent en Finale du prix Moustaki 2017, prix des programmateurs Initiatives Chanson, ou encore gagnante du Grand Zebrock 2019. En 2021, Alice réalise un premier album en forme de coming out, Je veux savoir. Désireuse de transformer son héritage classique et de créer librement, elle choisit comme partenaire David Lewis pour co-réaliser ce projet. Fondateur de Paris combo, musicien classique et jazzman, travaillant aussi dans la chanson et la pop.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300

Contact : https://www.lepointfort.com/agenda/ https://www.billetweb.fr/amzik-alysce

