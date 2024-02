Carte Blanche #13.7 Compagnie Pandal Saint-Pierre-de-Coutances, jeudi 18 avril 2024.

Carte Blanche #13.7 Compagnie Pandal Saint-Pierre-de-Coutances Manche

« Nous serons ainsi à travers le mur » de Charlène Juvé et Julien Ottavi

Juliette à 16 ans. Elle est encadrée par l’Aide Sociale à l’Enfance. Elle rêve de devenir autrice, elle aime la poésie. Malgré les obstacles qui l’entravent, elle entame sa quête d’identité et de repères. Elle devra faire des choix pour poursuivre son rêve d’écriture, et s’émanciper en vivant une autre histoire d’amour une histoire d’amour avec soi.

« Nous serons ainsi à travers le mur » de Charlène Juvé et Julien Ottavi

Juliette à 16 ans. Elle est encadrée par l’Aide Sociale à l’Enfance. Elle rêve de devenir autrice, elle aime la poésie. Malgré les obstacles qui l’entravent, elle entame sa quête d’identité et de repères. Elle devra faire des choix pour poursuivre son rêve d’écriture, et s’émanciper en vivant une autre histoire d’amour une histoire d’amour avec soi. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18 22:00:00

2B Rue des Carrières Saint-Michel

Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie contact@cie-dodeka.fr

L’événement Carte Blanche #13.7 Compagnie Pandal Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2024-02-16 par Coutances Tourisme