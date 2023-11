SPECTACLE DES FLAMMES À LA LUMIÈRE Carrières d’Haudainville Verdun, 22 juin 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

Le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18, plébiscité par plus de 550 000 spectateurs.

Des nouveautés époustouflantes :

– Une immersion visuelle et sonore au cœur des combats avec d’immenses projections en relief sur l’ensemble de l’espace scénique

– Des scènes à couper le souffle dont l’une à l’intérieur d’une tranchée, à taille réelle, en plein combat

– Des effets spéciaux spectaculaires

– Des projections d’images géantes

– Des décors impressionnants.

2 hectares d’espace scénique, 250 acteurs, 900 costumes, 1000 projecteurs, 40 km de câbles… pPour un spectacle saisissant de réalisme.

300 JOURS ET 300 NUITS

La plus effroyable bataille de la Grande Guerre

Un hommage bouleversant à ces centaines de milliers d’hommes dont plus de 300 000 périrent dans un face à face tragique en cette terre de Meuse. Un Son et Lumière grandiose, rempli d’humanité, qui s’achève sur une note d’espérance : l’Armistice, la réconciliation et enfin la paix.. Tout public

Vendredi 2024-06-22 fin : 2024-06-22 . 16 EUR.

Carrières d’Haudainville

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Europe’s biggest show on 14-18, acclaimed by over 550,000 spectators.

Breathtaking new features:

– Visual and aural immersion in the heart of battle, with immense 3D projections covering the entire stage area

– Breathtaking scenes, including one inside a life-size trench in full combat

– Spectacular special effects

– Giant image projections

– Impressive sets.

2 hectares of stage space, 250 actors, 900 costumes, 1,000 spotlights, 40 km of cables… for a show that’s grippingly realistic.

300 DAYS AND 300 NIGHTS

The most appalling battle of the Great War

A moving tribute to those hundreds of thousands of men, over 300,000 of whom perished in a tragic confrontation in the Meuse region. A grandiose Son et Lumière, full of humanity, ending on a note of hope: the Armistice, reconciliation and, finally, peace.

El mayor espectáculo de Europa, del 14 al 18, del que disfrutan más de 550.000 espectadores.

Novedades impresionantes:

– Inmersión visual y sonora en el corazón de los combates, con enormes proyecciones en 3D que cubren toda la superficie del escenario

– Escenas impresionantes, incluida una dentro de una trinchera a tamaño real en pleno combate

– Espectaculares efectos especiales

– Proyecciones de imágenes gigantes

– Decorados impresionantes.

2 hectáreas de escenario, 250 actores, 900 trajes, 1.000 focos, 40 km de cables… para un espectáculo de un realismo sobrecogedor.

300 DÍAS Y 300 NOCHES

La batalla más terrible de la Gran Guerra

Un conmovedor homenaje a esos cientos de miles de hombres, más de 300.000 de los cuales perecieron en un trágico enfrentamiento en la región del Mosa. Un Son et Lumière grandioso, lleno de humanidad, que termina con una nota de esperanza: el Armisticio, la reconciliación y, finalmente, la paz.

Europas größtes Spektakel über 14-18, das von mehr als 550.000 Zuschauern begeistert aufgenommen wurde.

Atemberaubende Neuheiten :

– Ein visuelles und akustisches Eintauchen in das Kampfgeschehen mit riesigen Reliefprojektionen auf der gesamten Bühne

– Atemberaubende Szenen, darunter ein lebensgroßer Schützengraben, in dem gekämpft wird

– Spektakuläre Spezialeffekte

– Riesige Bildprojektionen

– Beeindruckende Kulissen.

2 Hektar Bühnenfläche, 250 Schauspieler, 900 Kostüme, 1000 Scheinwerfer, 40 km Kabel… für ein beeindruckend realistisches Spektakel.

300 TAGE UND 300 NÄCHTE

Die schrecklichste Schlacht des Ersten Weltkriegs

Eine erschütternde Hommage an Hunderttausende von Männern, von denen mehr als 300.000 in einer tragischen Konfrontation in der Region Maas umkamen. Ein grandioses Lichtspiel voller Menschlichkeit, das mit einer Note der Hoffnung endet: der Waffenstillstand, die Versöhnung und schließlich der Frieden.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT GRAND VERDUN