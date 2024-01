CAROLINE VIGNEAUX GRAND THEATRE DE CALAIS Calais, vendredi 8 novembre 2024.

Un spectacle de et avec Caroline VigneauxPréparez-vous à rire aux éclats, le tout nouveau spectacle de Caroline Vigneaux promet d’être fou !Après avoir conquis le public avec Quitte la robe en 2015 et Croque la pomme en 2019 (plus de 500 000 spectateurs), Caroline revient avec In Vigneaux Veritas, un one woman show encore plus hilarant et plus surprenant.Avec ses personnages déjantés, ses histoires truculentes et son humour acéré, l’impétueuse humoriste, ancienne avocate, continue d’explorer les thèmes qui lui tiennent à cœur. Fan de Jacqueline Maillan et d’Albert Dupontel, elle use de sa plume acérée et originale, ainsi que de sa gestuelle, pour composer des personnages fouillés nés de ses rencontres ou de ses angoisses existentielles.Reine incontestée de l’humour intelligent, vous ressortirez en ayant ri mais aussi en ayant appris. Quoi? On ne peut rien vous dévoiler, mais une chose est sûre : Caroline a juré de vous dire la vérité, toute la vérité, et pas que la vérité.Alors que vous soyez fan inconditionnel ou que vous découvriez l’univers de Caroline Vigneaux pour la première fois, son spectacle est l’occasion rêvée pour vivre un moment de détente et de rire garanti.

Tarif : 38.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-11-08 à 20:00

GRAND THEATRE DE CALAIS Place Albert 1er 62100 Calais 62