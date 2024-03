CAROLINE ESTREMO LE SPLENDID Lille, jeudi 30 janvier 2025.

Normalement : adverbe, d’une manière normale, en temps normal.Donc, selon toute logique, normalement on ne quitte pas son mari au bout de six mois de mariage pour partir avec sa meilleure amie. Normalement c’est un papa et une maman. Normalement Céline Dion en soirée ça fait toujours plaisir. Et normalement, un pitch c’est censé donner envie aux gens de venir voir le spectacle.Du coup, vous venez ?Après avoir raconté son histoire d’infirmière « urgentiste » dans plus de 200 villes, et avoir rempli le Zénith de Toulouse pour la dernière, Caroline Estremo revient avec un nouveau Seule-en scène…Normalement.Déconseillé aux -14 ans.

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2025-01-30 à 20:00

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59