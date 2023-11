Yves Jamait – Plancha Tour L’ARTEA, 12 avril 2024, CARNOUX EN PROVENCE.

Yves Jamait – Plancha Tour L’ARTEA. Un spectacle à la date du 2024-04-12 à 20:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 34.5 à 34.5 euros.

Je vous invite donc à nous rejoindre autour de cette plancha allégorique, pour partager et ce repaître ensemble de mots et de musique et de boire, de vers en vers, la coupe et le couplet jusqu’à la lie. Attention ! L’abus de chansons peut conduire à l’ivresse et l’ivresse à la fraternité. Alors révisez ! Vous allez être sollicité ! Concert assis Yves Jamait

Votre billet est ici

L’ARTEA CARNOUX EN PROVENCE Avenue Cardinal Lavigerie Bouches-du-Rhône

34.5

EUR34.5.

Votre billet est ici