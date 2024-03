CARNAVAL Saint-Juéry Saint-Juéry, vendredi 19 avril 2024.

CARNAVAL 1er carnaval à Saint-Juéry Vendredi 19 avril, 15h00 Saint-Juéry gratuit

Saint-Juéry fait son premier carnaval le vendredi 19 avril !

Venez déguisés pour participer à la parade animée de chars, bandas et échassiers en traversant la ville.

– Départ à 15 h au rond point Saint-Georges (avenue Jean Jaurès)

– Pause à la Mairie à 16 h avec des animations musicales et des surprises pour les enfants

– Arrivée à 17h au gymnase Salengro pour brûler Monsieur Carnaval !

Un goûter sera offert par la municipalité

On vous attend nombreux déguisés selon vos envies !

