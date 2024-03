Carnaval Montcresson, dimanche 7 avril 2024.

Carnaval Montcresson Loiret

Carnaval des 4 éléments et l’espace

Carnaval des 4 éléments et l’espace à la salle des fêtes 13h30 vente de confettis au profit de l’APE des P’tits loups, 14h défilé en musique avec la troupe de BATUKADA de Châtillon-Coligny, 15h30 spectacle de MAGIE avec Jordane Dewost et 16h30 goûter des enfants. 00 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 13:30:00

fin : 2024-04-07

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Carnaval Montcresson a été mis à jour le 2024-03-14 par OT GATINAIS SUD