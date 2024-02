Carnaval Marignane, samedi 27 avril 2024.

Carnaval Marignane Bouches-du-Rhône

Comme tous les ans, pour le plus grand bonheur des petits et des grands, a lieu au printemps le carnaval de Marignane.



Tous à vos costumes !…Enfants

Venez tous vous retrouver déguisés, masqués, grimés ! Dansez, faites de la musique, jetez des confettis et serpentins, éventuellement, autour de la parade. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Divers lieux

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr

L’événement Carnaval Marignane a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de Tourisme de Marignane