Carnaval Fantasy Nogent-sur-Vernisson, samedi 6 avril 2024.

Les Fables de La Fontaine

Spectacle de la Compagnie Gersende Mondani avec Brigitte FOSSEY et Amélie HIRCH et l’ensemble Musical des Escales

Le monde onirique du bestiaire, où les animaux se parlent, se confient et se toisent avec une morale impitoyable les fables s’expriment aussi avec beaucoup d’humour et de tendresse ! Ici associées au répertoire des compositeurs choisis -Haydn, Mozart, Schuman, Ravel… les Fables de Monsieur de La Fontaine sont illustrées par des oeuvres musicales remplies de notes d’humour, de piquant et de poésie. Les animaux et l’histoire sont représentés par les instruments de l’ensemble qui se prêtent à l’exercice avec leurs timbres donnant du caractère et des couleurs à chaque fable…20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Rue de Bellevue

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire claudine.hommey@comcomcfg.fr

