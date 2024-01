CARNAVAL DES ENFANTS Préfailles, samedi 4 mai 2024.

CARNAVAL DES ENFANTS Préfailles Loire-Atlantique

Place à une animation haute en couleur pour les plus jeunes : le carnaval des enfants !

Le printemps est arrivé, les beaux jours aussi. On a hâte que l’été arrive. Le carnaval est donc l’occasion idéale de célébrer son arrivée tout en s’amusant.

Préparez-vous à chanter, danser, défiler dans les rues de Préfailles. Et surtout, profiter de moments amusants car à cette occasion tout est permis ! Et surtout, on n’oublie pas l’essentiel de cet évènement festif : le traditionel déguisement.

Au programme :

défilé du char

goûter à l’Espace culturel

projection d’un film d’animation

Un rendez-vous de fête rempli d’imagination et de rêves à célébrer avec sa famille et ses ami.e.s ! .

Centre-ville et Espace Culturel

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@prefailles.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04



L’événement CARNAVAL DES ENFANTS Préfailles a été mis à jour le 2024-01-26 par eSPRIT Pays de la Loire