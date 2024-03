Carnaval de Ploërmel Ploërmel, dimanche 5 mai 2024.

Carnaval de Ploërmel Ploërmel Morbihan

Le carnaval de Ploërmel, c’est une institution, l’un des plus importants carnaval de Bretagne. Alors réservez votre dimanche pour venir admirer la parade.

Les carnavaliers reviennent pour deux jours de fêtes dans les rues de la ville. Au cœur de la ville, les 12 chars et les 10 groupes et fanfares vont parader et partager leur bonne humeur pour faire la fête. Gourhel, Campénéac et St-jean-de-Villenard s’associe à nouveau aux carnavaliers de Ploërmel en paradant avec leurs chars respectifs.

Les miss seront à l’honneur sur un char confectionné spécialement pour elles. On retrouvera également des carnavaliers et des groupes venus du grand ouest.

Donc Rendez-vous Dimanche 5 mai dès 14h15 puis samedi 11 mai à partir de 21h15 pour la parade nocturne où un feu d’artifice clôturera le spectacle aux alentours de minuit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 14:15:00

fin : 2024-05-05

boulevard Georges Clémenceau

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

L’événement Carnaval de Ploërmel Ploërmel a été mis à jour le 2024-02-26 par CRT Bretagne_