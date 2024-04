CARNAVAL À MAMERS Mamers, vendredi 19 avril 2024.

CARNAVAL À MAMERS Mamers Sarthe

Le Carnaval et ses athlètes des Jeux Olympiques

À 14h, défilé des élèves des écoles de Mamers accompagnés du groupe de percussions de l’école de musique Maine Saosnois et de marionnettes géantes.

Vers 15h00, arrivée sur la Place de la République et allumage de la flamme olympique par les enfants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 13:45:00

fin : 2024-04-19 15:30:00

Place de la République

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire

