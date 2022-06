Carmina Burana, 1 décembre 2022 20:00, Cesson Sévigné.

Événement musical et chorégraphique, le spectacle Carmina Burana est l’un des chefs d’œuvres les plus célèbres du XXe siècle.

Fondée sur un recueil de poèmes lyriques, Carmina Burana est une pièce magistrale qui fascine depuis toujours et ne laisse pas indifférent le grand public.

Interprétés avec passion et puissance par les chœurs et les solistes, ces chants profanes et latins nous racontent une histoire de vie, de mort, de destin et surtout d’amour. Près de 100 artistes chantent la joie du retour du printemps et les plaisirs de l’alcool, jouent avec la roue du destin, dansent l’amour et la luxure. Cette nouvelle production s’empare avec sensualité et émotion de ce phénomène musical pour montrer que la musique, le geste et la parole sont inséparables.