CARMINA BURANA – CARMINA BURANA DE CARL ORFF- MISA CARIBE LA SCENE DU LOING Nemours, samedi 25 mai 2024.

Carmina Burana, Chants profanes de Carl Orff et la Misa Caribe de Fernando Géraldes. Ce concert est donné par le chœur du Conservatoire de Corbeil-Essonnes (chef de chœur: Sylvie Demay ), le chœur Marc-Antoine Charpentier de Melun, la Symphonie Sainte-Cécile de Nemours, l’ensemble Vocalys de Nemours, sous la direction de Fernando Géraldes, et compositeur de la Misa Caribe..samedi 25 mai 2024 à 20h30La Scène du Loing (salle des fêtes) – 135 Rte de Moret, 77140 NemoursTarif normal: 25 €Tarif réduit: 20 € (étudiants, scolaires, familles nombreuses, plus de 65 ans, chômeurs, groupes de 10 pers. accompagnées)Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans accompagnésPlaces non numérotéesCARMINA BURANA de Carl Orff: Carl Orff a donné en sous-titre à ses Carmina Burana, ouvrage créé en 1937 à Francfort, la mention « Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis ». Il a ainsi souligné ses intentions ; il ne s’agit pas là d’une simple mise en musique des textes profanes du manuscrit de Benediktbeuren, mais bien de tableaux magiques qui évoquent avec tous les moyens du théâtre, l’extase qui soulevait le drame antique. Une condition supérieure qui va de pair avec la protestation des vagabonds doit remplacer l’illusion romantique d’essence moyenâgeuse. L’énergie originelle vitale et le destin impénétrable, deux conceptions élémentaires de théâtre d’Orff, sont ici célébrés. MISA CARIBE de Fernando GéraldesLa Misa Caribe est une œuvre qui cherche à réconcilier la musique populaire et la musique “classique” ou cultivée ou quel que soit son nom…et d’autre part, à que la puissance des rythmes afro-américaines puissent nous aider à garder la joie et l’espérance dans nos prières. La Misa commence, avant la célébration de la messe avec l’offrande de trois bougies et ses trois rythmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Tarif : 20.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA SCENE DU LOING 135 ROUTE DE MORET 77140 Nemours 77