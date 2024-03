Carl Norac Médiathèque Pierre-Amalric Albi, vendredi 5 avril 2024.

Carl Norac Rencontre littéraire Vendredi 5 avril, 18h15 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre

2024-04-05T18:15:00+02:00 – 2024-04-05T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T18:15:00+02:00 – 2024-04-05T19:30:00+02:00

De Carl Norac, on connaît son remarquable travail d’auteur jeunesse. En effet, il est l’auteur de plus de 80 livres de contes ou de poésies pour enfants traduits en 47 langues, dont Les Mots doux, édité dans la collection « Pastel » de l’École des loisirs. On connaît moins son penchant pour la poésie, ses poèmes, ses textes destinés aux adultes, sa sensibilité… Il a été intronisé notamment poète national en Belgique en 2020. Nous aurons la chance de découvrir une personnalité passionnante, en compagnie de Pierre Soletti, poète également et vieux complice de l’auteur, associé avec lui au sein du centre de créations pour l’Enfance à Tinqueux (Marne).

Avec la présence de l’auteur, rencontre animée par Pierre Soletti (poète, dramaturge et éditeur), en partenariat avec l’association Dikelitu.

Suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Les Petits Vagabonds.

Tout public à partir de 10 ans.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite