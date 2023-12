FESTIVAL DE CARCASSONNE – PATRICK BRUEL Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne FESTIVAL DE CARCASSONNE – PATRICK BRUEL Carcassonne, 31 juillet 2024, Carcassonne. Carcassonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 21:30:00

fin : 2024-07-31 Fidèle parmi les fidèles, Patrick Bruel nous fait le plaisir de revenir au Festival de Carcassonne 2024 ! Après avoir réuni plus d’un million de spectateurs lors de sa dernière tournée, Patrick Bruel sera de retour sur scène pour une création exceptionnelle autour de son nouvel album événement «Encore une fois» et de ses chansons emblématiques qui appartiennent désormais à tout le monde..

Fidèle parmi les fidèles, Patrick Bruel nous fait le plaisir de revenir au Festival de Carcassonne 2024 ! Après avoir réuni plus d’un million de spectateurs lors de sa dernière tournée, Patrick Bruel sera de retour sur scène pour une création exceptionnelle autour de son nouvel album événement «Encore une fois» et de ses chansons emblématiques qui appartiennent désormais à tout le monde. EUR. Carcassonne 11000 Aude Occitanie

Mise à jour le 2023-12-26 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne Détails Catégories d’Évènement: Aude, Carcassonne Autres Code postal 11000 Adresse Ville Carcassonne Departement Aude Lieu Ville Carcassonne Latitude 43.204957 Longitude 2.3621474 latitude longitude 43.204957;2.3621474

Carcassonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/