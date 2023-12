FESTIVAL DE CARCASSONNE – TOTO Carcassonne, 29 juillet 2024, Carcassonne.

Carcassonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29 21:30:00

fin : 2024-07-29

Événement : le 29 juillet 2024, l’incontournable groupe Toto viendra faire vibrer les remparts du Théâtre Jean- Deschamps avec un show à ne pas manquer !

Au cours de la dernière décennie, Toto a connu une renaissance majeure de sa popularité comme peu de groupes à ce stade de leur carrière. Aucune statistique ne l’illustre mieux que le cap des 3,4 milliards d’écoutes sur Spotify. Le nombre total d’écoutes des morceaux du groupe, toutes plateformes confondues, approche désormais les cinq milliards. Parmi les enregistrements les plus écoutés, «Africa» représente plus d’un milliard de streams rien que sur Spotify. La chanson a été recertifiée par la RIAA 8X Platinum. Individuellement et collectivement, l’arbre généalogique du groupe peut être entendu sur un nombre étonnant de 5000 albums qui, ensemble, amassent un historique de ventes d’un demi-milliard d’albums. Parmi ces enregistrements, la NARAS a applaudi les performances avec des centaines de nominations aux Grammy Awards. Ils font partie de la culture pop et sont l’un des rares groupes des années 70 à avoir survécu à l’évolution des tendances et des styles tout en restant d’actualité..

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



