Caravan Palace – Festival Jazzellerault Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, jeudi 13 juin 2024.

Caravan Palace – Festival Jazzellerault Zoé Colotis, Chant – Lucas Saint Cricq, Saxophone – Martin Berlugue, Trombone – Arnaud De Boisredon, Guitare – Romain Théret, Claviers

Charles Delaporte, Contrebasse, Synthétiseur Jeudi 13 juin, 21h00 Complexe Culturel de l’Angelarde de 15€ à 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-13T21:00:00+02:00 – 2024-06-13T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-13T21:00:00+02:00 – 2024-06-13T22:00:00+02:00

C’est le grand retour de ce sextet qui pratiquait à ses débuts une musique originale, axée sur la tradition swing et manouche mais revisitée par l’électronique. Le groupe se réclamait de diverses influences dont Django Reinhart, Cab Calloway, Lionel Hampton, Daft Punk ou encore Billie Holiday.

C’est cette formation éclectique et inclassable de par son éclectisme que Jazzellerault a accueilli en 2009 pour une soirée inoubliable.

Aujourd’hui Caravan Palace nous livre le premier extrait de leur nouvel et cinquième album attendu pour le printemps 2024, le groupe dévoile le single « MAD » : un mélange cinglant et exaltant de sons vintage et d’électronique. Ce cocktail musical insolite et unique qui emprunte au jazz et au swing des années folles, leur vaut un succès international qui continue de s’écrire et de se confirmer au fil de leurs sorties d’albums, de leurs tournées mondiales ou de leurs clips à l’univers déjanté et addictif.

En une dizaine d’années, le groupe passe ainsi du statut de sensation live de la

scène parisienne à celui de phénomène pop mondialement viral. Leurs statistiques donnent le tournis : 2 milliards de streams sur YouTube, 800 000 millions, sur Spotify… Ils sont un des très rares groupes français à avoir été couronnés de platine aux États-Unis.

Sur scène, Caravan Palace se mue en sextet débridé, capable d’embraser n’importe quelle salle de concert ou festival : Un retour à ne pas manquer !

Complexe Culturel de l'Angelarde 44-54 rue de l'Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

