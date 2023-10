Les itinérantes CAPVERN LES BAINS Capvern, 26 mai 2024, Capvern.

Les itinérantes est un trio vocal féminin unique en son genre qui puise sa force dans la diversité de son répertoire. Les trois chanteuses interprètent a cappella des chants de toutes époques en plus de trente langues différentes, dans une itinérance à travers les styles, le temps et l’espace.

Manon Cousin, Pauline Langlois de Swarte et Elodie Pont façonnent un son aux multiples personnalités pour habiller les différentes histoires musicales qu’elles racontent. Douces, puissantes, célestes ou terriennes, les voix se rencontrent, mêlant des contes oubliés à des compositions originales, dans des langues parfois disparues ou inventées, en un voyage ou les époques s’entremêlent et les frontières se dissipent. Trois musiciennes aux univers bien distincts qui ont fait se rencontrer leurs diverses influences – de la musique ancienne à la chanson française – pour illustrer des thèmes qui leur sont chers : les femmes, la nature, le voyage et l’imaginaire. Impressionnée par leur talent et leur fraîcheur, Natalie Dessay, l’une des chanteuses lyriques les plus connues au monde, les a invitées à plusieurs reprises à l’accompagner sur scène, les qualifiant de « trois magiciennes, comme échappées d’un Brocéliande pas si lointain… ».

Les itinérantes is a unique female vocal trio whose strength lies in the diversity of its repertoire. The three singers perform a cappella songs from all eras, in over thirty different languages, as they roam through styles, time and space.

Manon Cousin, Pauline Langlois de Swarte and Elodie Pont shape a sound with multiple personalities to dress the different musical stories they tell. Soft, powerful, celestial or earthy, the voices meet, blending forgotten tales with original compositions, in languages sometimes lost or invented, in a journey where eras intermingle and borders dissipate. Three musicians from very different worlds who have brought together their diverse influences – from early music to French chanson – to illustrate themes that are dear to them: women, nature, travel and the imaginary. Impressed by their talent and freshness, Natalie Dessay, one of the world?s best-known opera singers, has repeatedly invited them to accompany her on stage, describing them as « three magicians, as if escaped from a not-so-distant Broceliande?

Les itinérantes es un trío vocal femenino único cuya fuerza reside en la diversidad de su repertorio. Las tres cantantes interpretan a capella canciones de todas las épocas en más de treinta idiomas diferentes, viajando a través de los estilos, el tiempo y el espacio.

Manon Cousin, Pauline Langlois de Swarte y Elodie Pont dan forma a un sonido con múltiples personalidades para vestir las diferentes historias musicales que cuentan. Suaves, poderosas, celestiales o terrenales, las voces se encuentran, mezclando cuentos olvidados con composiciones originales, en lenguas a veces desaparecidas o inventadas, en un viaje donde las épocas se entremezclan y las fronteras se disipan. Tres músicos de mundos muy diferentes que han reunido sus diversas influencias -de la música antigua a la chanson francesa- para ilustrar temas que les son cercanos: las mujeres, la naturaleza, los viajes y lo imaginario. Impresionada por su talento y frescura, Natalie Dessay, una de las cantantes de ópera más conocidas del mundo, les invitó en varias ocasiones a acompañarla en el escenario, describiéndoles como « tres magos, como escapados de una no tan lejana Broceliande… »

Les itinérantes ist ein einzigartiges weibliches Gesangstrio, das seine Kraft aus der Vielfalt seines Repertoires schöpft. Die drei Sängerinnen singen a cappella Lieder aus allen Epochen in über dreißig verschiedenen Sprachen, auf einer Wanderschaft durch Stile, Zeit und Raum.

Manon Cousin, Pauline Langlois de Swarte und Elodie Pont formen einen Klang mit vielen Persönlichkeiten, um die verschiedenen musikalischen Geschichten, die sie erzählen, zu kleiden. Sanft, kraftvoll, himmlisch oder erdig, die Stimmen treffen aufeinander, vermischen vergessene Märchen mit Originalkompositionen, in Sprachen, die manchmal verschwunden oder erfunden sind, auf einer Reise, auf der sich die Epochen vermischen und die Grenzen sich auflösen. Drei Musikerinnen mit sehr unterschiedlichen Welten, die ihre verschiedenen Einflüsse – von der alten Musik bis zum französischen Chanson – aufeinandertreffen ließen, um die Themen zu illustrieren, die ihnen am Herzen liegen: Frauen, Natur, Reisen und Phantasie. Natalie Dessay, eine der bekanntesten Opernsängerinnen der Welt, war von ihrem Talent und ihrer Frische beeindruckt und lud sie mehrmals ein, sie auf der Bühne zu begleiten. Sie bezeichnete sie als « drei Zauberinnen, wie aus einem nicht allzu fernen Brocéliande entsprungen… »

