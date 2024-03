CAPSULE RADIEUSE Piacé, samedi 6 avril 2024.

Découvrez l’art contemporain à Piacé à l’occasion de la Capsule Radieuse !

CAPSULE RADIEUSE CAMILA OLIVEIRA FAIRCLOUGH / MICK PETER / CHARLIE MALGAT

EXPOSITIONS DU 6 AU 28 AVRIL 2024

3 artistes / 3 expositions / 3 lieux En collaboration avec Les Bains-Douches (Alençon)

VERNISSAGE SAMEDI 6 AVRIL à partir de 18h30

CAMILA OLIVEIRA FAIRCLOUGH / GRANDEUR NATURE

GRANGE NOIRE

Camila Oliveira Fairclough poursuit un travail de peinture. Ses peintures se composent d’éléments divers empruntés au quotidien de choses concrètes, de choses abstraites, de sons suggérés ou transformés en images et de la réappropriation d’images. Et pourtant, la peinture de Camila n’est pas à être lue ou à être décryptée pour être comprise, elle rejoint sans doute en cela le domaine de la poésie. L’artiste vit et peint à Paris. Ce sont les images croisées dans la ville et dans son quotidien qui sont à l’origine de ses œuvres.

Elle présente ici une série de neuf toiles réalisées à partir de patrons en papier représentant des dessins (bouquets de fleurs, sirène ou simples formes géométriques) à reproduire grandeur nature d’où le titre éponyme de l’exposition. Mêlant différentes techniques et procédant à des collages sur la toile, l’ensemble navigue entre abstraction et poésie !

MICK PETER / GALERIE FATALISTE

MOULIN DE BLAIREAU

Mick Peter transforme l’imagerie de la fiction, de l’illustration et du graphisme en installations ludiques, libérant les images de la surface plane de la page pour créer des sculptures exubérantes et pleines d’humour. Les esquisses et les gribouillis sont transformés à l’échelle et refaits dans des matériaux substantiels tels que le béton, la résine acrylique et le polyuréthane.

La Galerie fataliste qu’il présente ici est tout droit sortie de l’exposition Six scènes qui s’est tenue à la Halle au blé d’Alençon en octobre 2023 (Les Bains-Douches Alençon, Commissariat Sophie Vinet). L’espace d’exposition se transforme en une galerie imaginaire où l’artiste, usant de faux-semblants et de mises en abyme, se joue de lui-même, du spectateur et du monde de l’art !

CHARLIE MALGAT/ LATEX MEMORIES

KUB D’OR

La pratique artistique de Charlie Malgat se développe depuis plusieurs années autour d’une véritable obsession pour le vivant ce qui se meut, danse, convulse, se modifie puis mute pour rester en vie . Le corps humain est son terrain d’expérimentation elle l’étudie, l’examine, le dissèque puis le réanime mettant en scène des organes et bouts de chair

chorégraphiés, transcendés dans un univers fictionnel immersif, empreint d’humour et de poésie, à la fois sensuel et trivial.

Elle présente en vitrine du Kub d’Or Latex Memories, gigantesque livre d’images où chaque page est composée de sculptures molles taillées dans la mousse et enrobées de latex. Fruit de son exposition Latex Memories (2017-2022) qui s’est tenue à Al Cité internationale des Arts en 2022 (Commissariat Pierre-Henri Foulon)

