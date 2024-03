«Capsule évasion» pour les aidants et les aidés : une sortie au musée de la céramique de GER. Musée de la céramique – Centre de création Ger, vendredi 12 avril 2024.

«Capsule évasion» pour les aidants et les aidés : une sortie au musée de la céramique de GER. Le Clic du Sud Manche via son espace ressource pour les aidants propose aux aidants et aux aidés sa première « CAPSULE EVASION ». Vendredi 12 avril, 14h00 Musée de la céramique – Centre de création GRATUIT – INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Une « Capsule Évasion », c’est avant tout, un moment de répit, de partage hors du temps et des soucis du quotidien. Un temps pour soi, pour se ressourcer et recharger les batteries !

C’est aussi une activité ou tout est pensé et organisé pour vous !

Nous vous proposons de venir visiter le musée et de participer à un atelier poterie ou soins des mains à base d’argile, au choix !

Pour les personnes qui le souhaitent vous pouvez nous rejoindre dès 12h pour pique-niquer ensemble.

Musée de la céramique – Centre de création 3 rue du Musée 50850 GER Ger 50850 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@clic-sudmanche.fr »}]