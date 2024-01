AHMED SYLLA CAPITOLE EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne, samedi 23 novembre 2024.

Origami : ou l’art du pliage. Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies et des peines, des victoires et des échecs… Pendant plus de 10 ans maintenant, je me suis plié en quatre pour essayer de vous plier en deux. Je me demande quelle forme aurait pris mon origami, mon destin, si je n’avais pas plié bagage de ma ville natale…

Tarif : 46.00 – 52.00 euros.

Début : 2024-11-23 à 20:00

CAPITOLE EN CHAMPAGNE AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 51000 Chalons En Champagne 51