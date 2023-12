AU CREUX DE L’OREILLE Capestang, 26 juin 2024, Capestang.

CHANSONS – Au creux de l’oreille

COMPAGNIE PIC & COLEGRAM.

Entrez, installez-vous et tendez l’oreille. Écoutez et laissez la compagnie Pic & Colegram vous raconter ces voix qui chantent leur histoire, ces paysages d’ici qui semblent d’ailleurs, ces comptines d’ailleurs qui semblent familières.

À l’initiative d’un vaste travail de collecte de chansons et comptines du monde, les trois musiciennes ont imaginé ce spectacle comme un instant suspendu ; une plongée dans l’intimité des « donneurs de chansons ». Les voix de Marou Thin, Marie Noir de Chazourne et Sarah Amiel Hassler se mêlent au violoncelle, à la flûte en sol, au kalimba, accompagnant et construisant le voyage sensible au creux de l’oreille des tout-petits..

Petite enfance, à partir de 6 mois

Durée : 25 mn.

Capestang 34310 Hérault Occitanie



