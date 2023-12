L’ÉCOLE DE MUSIQUE INVITE LA MUSIQUE UKRAINIENNE Capestang, 22 juin 2024, Capestang.

Capestang Hérault

L’École de musique invite la musique ukrainienne – ALISA VASILISA.

Chaque année, l’École de musique Sud-Hérault propose à ses jeunes musiciens un projet pédagogique autour de rencontres et d’ateliers avec des musiciens professionnels. Cette année, c’est aux côtés de la musicienne et musicothérapeute Alisa Vasilisa que les élèves vont expérimenter de nouveaux horizons. Originaire de l’est de l’Ukraine et animée par la curiosité, Alisa puise

son inspiration dans la riche diversité des musiques traditionnelles ukrainiennes, irlandaises, moyen-orientales et indiennes. L’occasion pour les élèves de découvrir une grande variété d’instruments tels que la mandoline, la guitare, le bouzouki irlandais, le baglama turc, le tar persan, le sitar indien, la flûte bansuri ou la harpe celtique.

Installée en France depuis mars 2022, Alisa Vasilisa partagera le fruit de ses expériences musicales avec les élèves de l’école de musique. Cette rencontre musicale donnera lieu à une restitution de la part des élèves, qui sera présentée lors de cette soirée.

Suivra ensuite le concert d’Alisa et son duo Musicland, un voyage musical au coeur des chants d’Ukraine, sublimés par les sonorités d’instruments rares et fascinants du monde entier.

Entrée libre

Capestang 34310 Hérault Occitanie



