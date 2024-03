Cap sur les Jeux Provence Terre de Sports La Ciotat, jeudi 11 avril 2024.

Cap sur les Jeux Provence Terre de Sports La Ciotat Bouches-du-Rhône

À quelques mois du top départ des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dont une partie se déroulera sur notre territoire, le Département des Bouches-du-Rhône relance la grande tournée Provence Terre de sports dès le mois de février.

Le Département des Bouches-du-Rhône, collectivité hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, accueillera les épreuves de voile et de football de cette manifestation sportive planétaire. Pour surfer sur cette dynamique et faire profiter de cet événement aux habitants des Bouches-du-Rhône, la tournée sportive itinérante Provence Terre de sports reprend la route dans les communes labellisées Terre de jeux 2024.



Sous la forme d’un grand village olympique mobile, cette tournée entièrement gratuite fait étape dans les communes des Bouches-du-Rhône où de multiples activités sportives adaptées à tous les publics vous attendent pour de beaux moments en famille.



Au programme des animations sportives et ludiques, des initiations à de multiples disciplines olympiques et paralympiques, des démonstrations et spectacles, des stands de réalité virtuelle.



En présence des associations et clubs sportifs locaux et des différents services des Sports des collectivités, le Département entend susciter des vocations et développer la pratique du sport pour tous, partout sur le territoire. Une excellente occasion de sensibiliser les citoyens de tout âge aux valeurs du sport que sont le respect, l’entraide et le dépassement de soi. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11

fin : 2024-04-13

Esplanade Langlois

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

