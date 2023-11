Le Secret de Sherlock Holmes THEATRE CROISETTE – JW MARRIOTT, 13 avril 2024, CANNES.

Le Secret de Sherlock Holmes THEATRE CROISETTE – JW MARRIOTT. Un spectacle à la date du 2024-04-13 à 20:30 (2024-04-13 au ). Tarif : 24.0 à 30.0 euros.

SEMEC PALAIS DES FESTIVALS (L2-1078987/3-1078989) présente : ce spectacle. Théâtre Palais Stéphanie – JW Marriott THÉÂTRE LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES Sherlock avant Conan Doyle… C’est ce qu’a imaginé Christophe Guillon : un préquel au souffle romanesque des aventures du célèbre détective. Une performance théâtrale au souffle épique et romantique qui n’est pas une adaptation mais un hommage fort réussi à l’univers de Conan Doyle. Sitôt le rideau levé, nous voici plongés dans l’atmosphère du Londres de 1881. Tout juste rentré d’Afghanistan, le Dr Watson est sollicité par Scotland Yard sur une enquête. La découverte d’un cadavre sur les bords de la Tamise va le mettre en contact avec un certain Sherlock Holmes : la légende est en marche ! Intrigues inextricables, suspense et rebondissements, duels et révélations, le tout teinté en filigrane d’une ironie au flegme « so british », composent une flamboyante fresque policière d’une savoureuse drôlerie. Néophytes ou fans de longues dates de l’univers de Conan Doyle se prennent au jeu de cette pièce, fidèle et précise comme une reconstitution historique, qui a les attraits d’un « escape game » moderne, ou des comédiens généreux et complices se font incarnations des mythiques héros pour nous emporter avec eux dans leurs trépidantes péripéties. Une soirée sous forme d’une passionnante enquête a mener en famille ! Sherlock before Conan Doyle… That’s what Stéphane Guillon has imagined: a prequel to the famous detective’s novelistic adventures. Recently returned from Afghanistan, Dr Watson is approached by Scotland Yard concerning an investigation. The discovery of a corpse on the banks of the Thames will put him in contact with a certain Sherlock Holmes: the legend is afoot! A theatrical performance with an irresistible humour, leading us into an immersive escape game in the heart of 1881 London and all its dark mysteries. Une comédie policiere de Christophe Guillon et Christian Chevallier Mise en scene Christophe Guillon Avec Hervé Dandrieux, Christophe Guillon, Emmanuel Guillon, Laura Marin et Didier Vinson Le Figaro Une aventure policière qui se déguste comme un bon roman. Rue du Théâtre Un tourbillon de bonne humeur, rythmé et sacrément drôle. Le Secret de Sherlock Holmes

Votre billet est ici

THEATRE CROISETTE – JW MARRIOTT CANNES 50 bld de la Croisette 6400

24.0

EUR24.0.

