Cani Rando Sainte-Sigolène, dimanche 21 avril 2024.

Présentation de la meute de chiens de traineaux suivie d’une balade. Se laisser aider à la marche par le chien en le guidant à la voix et par des gestes. Activité originale, facile et ludique, pour les adultes et les enfants. Réservation obligatoire.

20 20 EUR.

Début : 2024-04-21 14:00:00

fin : 2024-04-21

St Romain

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

