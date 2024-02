Candlelight Hommage à ABBA Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement, jeudi 18 avril 2024.

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Rendez-vous pour ce concert Candlelight Hommage à ABBA à Marseille au Théâtre des Bernardines !

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Rendez-vous pour ce concert Candlelight Hommage à ABBA au Théâtre des Bernardines !



Programme

Dancing Queen / SOS / Money, Money, Money / The Winner Takes it All / Voulez-Vous / Angeleyes / Waterloo / Fernando / Knowing Me, Knowing You / Chiquitita / Lay All Your Love On Me / Super Trouper / Mamma Mia



Artistes

Quatuor Aurores

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18

fin : 2024-04-18

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

